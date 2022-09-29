Політика

Атаки іранських дронів вщухли. Але Росія закупила їх багато, – ОК “Південь”

29 Вересня 2022 20:53
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війна

Росіяни стали рідше використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомила речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Гуменюк попросили прокоментувати інформацію про те, що ЗСУ могли знищити центр управління іранськими дронами.

“У нашій розробці перебували такі об’єкти, і ми продовжуємо їх вишукувати. Такий центр не один – ми це усвідомлюємо. Але промовистим є те, що атака (іранських) дронів на деякий час припинилася. Ми не почиваємо на лаврах, не заспокоюємо себе тим, що їх більше не буде. Ми розуміємо, що їх багато у закупівлі”, – сказала речниця ОК “Південь”.


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