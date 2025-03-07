Politico: Україна розглядає можливість часткового відведення військ із Курщини

У Курській області набирає обертів російський контрнаступ. На цьому тлі українському командуванні незабаром доведеться робити вибір – продовжувати боротьбу чи відступити. Якщо вони оберуть неправильний час, українські війська ризикують бути відрізаними, попереджають військові аналітики.

Про це пише видання Politico.

“Українське командування має зробити вибір. Залишити Курську область, завершивши операцію і зберігши сили, або триматися, ризикуючи втратити все”, – вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

У своєму Telegram-каналі Матвєєв пише, що за останні дні битва кардинально змінилася.

“Єдиний реальний сенс утримувати Курський плацдарм – використовувати його як розмінну монету в майбутніх переговорах. Однак, втрата значної кількості досвідчених військових і сучасної техніки в ході затяжної оборони може серйозно послабити військовий потенціал України в інших регіонах”, – зазначив аналітик.

Російський провійськовий Telegram-канал “Два майори” стверджує, що російські війська за останні дні проникли на територію, підконтрольну Україні, приблизно на чотири кілометри та намагаються потрапити в оточення.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, визнав, що ведуться “важкі бої”. За його словами, російські штурмові підрозділи намагаються прорватися і взяти під контроль важливу трасу, що веде з Юнаківки в Сумській області до підконтрольної Україні Суджі.

За даними DeepStateMap, авторитетної інтерактивної онлайн-карти бойових дій, територія, контрольована Україною, значно скоротилася і ризикує скоротитися до менш ніж 100 квадратних кілометрів, а її найвужча точка має лише десяток кілометрів завширшки.

Військовий аналітик Микола Бєлєсков розповів Politico, що зменшений рубіж може виявитися легшим для оборони.

“Спочатку це був досить великий виступ. Зараз у нас є більш-менш достатня кількість військ, щоб його захистити”, – сказав він. Але він додав: “Якщо логістика стане неприйнятною, тоді нам потрібно буде відходити. Однозначно”.