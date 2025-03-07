Суспільство

Politico: Україна розглядає можливість часткового відведення військ із Курщини
7 Березня 2025 20:30
читать на русском →
Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ

У Курській області набирає обертів російський контрнаступ. На цьому тлі українському командуванні незабаром доведеться робити вибір – продовжувати боротьбу чи відступити. Якщо вони оберуть неправильний час, українські війська ризикують бути відрізаними, попереджають військові аналітики.

Про це пише видання Politico.

“Українське командування має зробити вибір. Залишити Курську область, завершивши операцію і зберігши сили, або триматися, ризикуючи втратити все”, – вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

У своєму Telegram-каналі Матвєєв пише, що за останні дні битва кардинально змінилася.

“Єдиний реальний сенс утримувати Курський плацдарм – використовувати його як розмінну монету в майбутніх переговорах. Однак, втрата значної кількості досвідчених військових і сучасної техніки в ході затяжної оборони може серйозно послабити військовий потенціал України в інших регіонах”, – зазначив аналітик.

Російський провійськовий Telegram-канал “Два майори” стверджує, що російські війська за останні дні проникли на територію, підконтрольну Україні, приблизно на чотири кілометри та намагаються потрапити в оточення.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, визнав, що ведуться “важкі бої”. За його словами, російські штурмові підрозділи намагаються прорватися і взяти під контроль важливу трасу, що веде з Юнаківки в Сумській області до підконтрольної Україні Суджі.

За даними DeepStateMap, авторитетної інтерактивної онлайн-карти бойових дій, територія, контрольована Україною, значно скоротилася і ризикує скоротитися до менш ніж 100 квадратних кілометрів, а її найвужча точка має лише десяток кілометрів завширшки.

Військовий аналітик Микола Бєлєсков розповів Politico, що зменшений рубіж може виявитися легшим для оборони.

“Спочатку це був досить великий виступ. Зараз у нас є більш-менш достатня кількість військ, щоб його захистити”, – сказав він. Але він додав: “Якщо логістика стане неприйнятною, тоді нам потрібно буде відходити. Однозначно”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Березня 2025 20:30

Politico: Україна розглядає можливість часткового відведення військ із Курщини
7 Березня 2025 21:38

П’ять українських населених пунктів отримають понад 5 млрд гривень на відновлення
7 Березня 2025 21:20

Кабмін додатково виділив на Сили оборони майже 53 млн гривень
7 Березня 2025 21:05

У Часовому Яру бійці 24 ОМБр спалили колону російської бронетехніки (відео)
7 Березня 2025 20:10

Винищувачі F-16 та Mirage проявили себе дуже добре: Зеленський про відбиття сьогоднішньої атаки РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки