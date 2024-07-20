Politico: Угорщина на порозі паливної кризи

Угорщина намагається уникнути перебоїв з електрикою і нестачі палива після того, як Україна ввела часткову заборону на постачання російської нафти через свою територію.

Як пише Politico, минулого місяця Київ запровадив санкції, що блокують транзит нафти, яку продає найбільша московська приватна нафтова компанія “Лукойл” у Центральну Європу, що частково зводить нанівець виняток із санкцій, встановлений Європейським Союзом, щоб дати країнам, які залежать від Росії, додатковий час на відмову від поставок.

Мета України – позбавити Кремль ключового джерела доходів для його військового бюджету через понад два роки після повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак цей крок викликає побоювання нестачі поставок у Будапешті, який покладається на Росію в 70 відсотках імпорту нафти – і на Лукойл у половині цього обсягу.

“Українські заходи можуть створити важку ситуацію”, – сказала Ілона Гізіньска, науковий співробітник і експерт з Угорщини в аналітичному Центрі східних досліджень. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з різким зростанням цін на енергоносії та нестачею електроенергії вже через “кілька тижнів”, якщо не буде знайдено рішення.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тільки у квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту і газ.

У п’ятницю головний дипломат Будапешта Петер Сійярто (Péter Szijjártó) заявив, що санкції України можуть загрожувати довгостроковій енергетичній безпеці Угорщини, і засудив Київ за цей крок.

“Українська влада демонструвала готовність знайти вихід із ситуації, що склалася, але відтоді ці спроби зійшли нанівець”, – сказав він.

На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку тижня Сійярто заявив, що країна почала переговори з Москвою щодо пошуку альтернативних поставок російської нафти.

“Зараз в Україні склалася нова правова ситуація, на підставі якої “Лукойл” наразі не здійснює постачання в Угорщину”, – сказав він у вівторок. “Ми зараз працюємо над правовим рішенням… тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки”.

У п’ятницю прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в ухваленні “політичного рішення” і заявив, що ситуація є “критичною” для тих, хто, як і раніше, купує російську нафту.

Заборона на поставки “Лукойлу” відбувається на тлі загострення відносин між Києвом і Будапештом. Цього тижня президент України Володимир Зеленський обрушився з критикою на угорського прем’єра Віктора Орбана за зустріч із російським лідером Володимиром Путіним у межах самопроголошеної “миротворчої місії” цього місяця. Будапешт також наполегливо перешкоджає постачанню зброї Києву з ЄС.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну ЄС ввів ембарго на імпорт російської нафти, що надходить до блоку морем. Але він виключив поставки трубопроводами – зокрема трубопроводом “Дружба” в Угорщину, Словаччину і Чехію, – щоб дати цим країнам час знайти альтернативні поставки за того розуміння, що вони зроблять це якомога швидше.

За словами Інни Совсун, української законодавиці від опозиційної партії “Голос”, що входить до парламентського комітету з енергетики, Україна тепер узяла справу у свої руки.

“Ми вже більше двох років чекаємо, коли ЄС, G7 введуть реальні санкції проти російської нафти”, – сказала вона, зазначивши, що трубопроводом, як і раніше, транспортується 200 000 барелів нафти на день.

З огляду на те, що торік Москва заробила на експорті нафти 180 мільярдів доларів, “просто абсурдно дозволяти їм заробляти ці гроші, транспортуючи нафту через українську територію, якщо потім ці гроші використовуватимуться для того, щоб вбивати нас”, – додав Совсун.

Але Совсун також натякнув на другорядну мету заборони: подолати протидію Угорщини поставкам зброї в Україну і вступу Києва до ЄС.

“Ми випробували всі дипломатичні рішення, але вони так і не спрацювали”, – сказала вона. “Тож, схоже, ми маємо знайти якісь інші підходи до того, як із ними розмовляти”.

У тенета санкцій потрапила не тільки Угорщина: Найбільша словацька нафтопереробна компанія Slovnaft купує нафту в “Лукойла”. Але представник міністерства економіки країни повідомив POLITICO, що компанія знайшла альтернативні варіанти поставок, і поки що “постачання російської нафти в Словаччину не припинено”.

Санкції, які змушують київського оператора нафтопроводу “УкрТрансНафта” відхиляти заявки на поставку нафти за контрактом з “Лукойлом” через “Дружбу”, поки що не торкаються інших російських нафтових компаній, які продовжують постачати нафту через Україну, включно з “Роснефтью” і “Татнефтью”.

Частково це пояснюється тим, що трубопроводом продовжує постачатися неросійська нафта з Казахстану в Німеччину, каже Олена Лапенко, український експерт з енергетичної безпеки з аналітичного центру DiXi Group. Але після “Лукойла” “санкції проти інших компаній, що видобувають і експортують російську нафту, не за горами”, – прогнозує вона.

Угорщина має діяти швидко, щоб знайти інші варіанти.

“Будь-яке тривале припинення поставок змусить регіональні нафтопереробні компанії використовувати свої запаси, виснажувати їх і тим часом шукати якесь дипломатичне вирішення проблеми”, – сказав Віктор Катона, провідний аналітик із сирої нафти в аналітичній компанії Kpler.

Будапешт може домовитися про збільшення імпорту з “Роснефтью”, каже дослідник Гізіньска, або збільшити поставки з Хорватії трубопроводом Адрія. Угорщина також може вивільнити частину своїх надзвичайних стратегічних запасів, яких вистачить на 90 днів.