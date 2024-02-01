Politico дізналося, як вдалося запобігти вето Орбана

Євросоюз досяг компромісу з Угорщиною щодо схвалення макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро для України, аби запобігти вето з боку Віктора Орбана.

Про це повідомляє Politico з посиланням європейських дипломатів.

Як зазначили співрозмовники агентства, лідерам ЄС вдалося переконати Орбана низкою пропозицій:

щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги;

відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета;

за необхідності, через два роки Європейська рада попросить ЄК запропонувати перегляд нового бюджету.

Кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у соцмережі X вказав, що Угорщина не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні в разі перегляду нового бюджету.

Politico поінформувало, що до проєкту висновків також було додано рядок, який відсилає до висновків від грудня 2020 року, аби гарантувати, що оцінка верховенства права в Угорщині Єврокомісією буде об’єктивною.

“У Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість кожного року накладати вето на пакет фінансування України. У той же час Орбан може проголосити перемогу вдома, заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні”, — пояснило агентство.

У матеріали додали, що вранці 1 лютого глава Євроради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з очільниками Франції, Німеччини та Італії провели зустріч з Орбаном. Потім до перемовин приєдналися інші лідери, зокрема прем’єри Нідерландів, Польщі та Бельгії.