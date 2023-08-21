Суспільство

Поліція затримала військкома на Черкащині: брав хабар від призовника

21 Серпня 2023 20:41
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поліція, військомат

У Черкаській області затримали працівника ТЦК і СП та двох його спільників. Вони за 3 тисячі доларів пообіцяли поставити призовника на військовий облік. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, військкома, медика та ще одну цивільну особу підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 3 тисячі доларів. 

За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. 

Одного із фігурантів справи уже відправили під варту. Двом іншим підозрюваним суд ще повинен обрати запобіжний захід. Триває слідство. 


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