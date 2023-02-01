Поліція затримала покидька, який порізав колеса 150 автомобілів на Салтівці

Харківські правоохоронці затримали правопорушника, який пошкодив більше 150 автівок.

Зловмисник різав колеса автомобілів у Салтівському районі Харкова, переважно у нічний час. Об’єктом його хуліганських дій були транспортні засоби, припарковані біля багатоповерхівок.

“У ході детального відпрацювання території Салтівського району міста Харкова оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який займався протиправною діяльністю.

Поліцейські затримали 43-річного харків’янина, у якого під час обшуку помешкання виявили знаряддя вчинення злочину”, – повідомили в поліції.

31 січня чоловіку повідомлено про підозру, до Московського районного суду Харкова направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.