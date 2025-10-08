Поліція затримала організаторів схеми переправлення “ухилянтів” за кордон

Поліція Київської області повідомила про підозру двом чоловікам, які налагодили незаконний канал виїзду військовозобов’язаних за кордон. Як повідомили в обласній поліції, ділки організували схему переправлення через державний кордон за грошову винагороду у розмірі 6500 доларів США.

На Київщині викрили групу, яка за $6500 переправляла чоловіків через кордон / Фото: Нацполіція

Організаторами схеми виявилися 29-річний чоловік та його 28-річний спільник. Вони поширювали інформацію про можливість нелегального перетину кордону через Telegram та інші соцмережі, після чого доставляли клієнтів автомобілем до прикордонної зони та надавали прокладений піший маршрут.

Під час спецоперації працівники управління міграційної поліції спільно з оперативниками Головного оперативно-розшукового відділу 9-го прикордонного загону затримали фігурантів «на гарячому» — під час спроби передачі завдатку у 2500 доларів та організації виїзду.

Підозрюваних затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

За скоєне обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Триває слідство, поліція встановлює інших можливих учасників схеми.