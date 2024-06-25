Кримінал

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка
25 Червня 2024 17:48
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Правоохронці встановила причетних до нападу на колишнього військового Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі.

Одного з учасників подій поліцейські вже затримали. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей держави, повідомили у Нацполіції.

За даними слідства, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Поліцейські допитали потерпілого та свідків і встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині.

За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.

Як зазначають правоохоронці, в результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях, 

“Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід”, – йдеться у повідомленні.

Затримання та вилучення речових доказів у підозрбваного / Фото: Нацполіція

20 червня в центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах і чоловіком у цивільному. У соцмережах писали, що чоловік у цивільному — дніпрянин Дмитро Павлов (Син), який воював у підрозділі ГУР МО Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.


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