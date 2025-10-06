Поліція спростувала інформацію про причетність правоохоронця до масштабної ДТП у Харкові

У соцмережі поширюється неправдива інформація про нібито участь поліцейського у дорожньо-транспортній пригоді з п’ятьма постраждалими, що сталася 5 жовтня.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Розбиті автівки внаслідок ДТП у Харкові 5 жовтня 2025 року / Фото: Нацполіція

У відомстві наголосили, що ці відомості не відповідають дійсності — водій, який спричинив аварію, не є працівником поліції.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, ДТП сталася близько 19:00 у Шевченківському районі Харкова, поблизу перехрестя вулиці Клочківської з провулком Досвідним. 29-річний водій автомобіля Toyota Camry допустив зіткнення з Buick, який після удару врізався в Toyota, а той — у Renault.

Унаслідок аварії травмувалися троє водіїв віком 29, 43 та 45 років, а також двоє пасажирів автомобіля Buick — жінки 36 та 32 років, які отримали забої.

Матеріали за фактом дорожньо-транспортної пригоди передані до Управління патрульної поліції в Харківській області для прийняття рішення щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.