Поліція розслідує звинувачення у домашньому насильстві щодо актора Костянтина Темляка

Національна поліція почала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Як повідомляє Лівий берег із посиланням на відповідь поліції, справу розслідують за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Правоохоронці також перевіряють можливі інші факти правопорушень.

Водночас у поліції уточнили, що інформації про розслідування за підозрою у розбещенні малолітніх немає.

У чому звинувачують Темляка?

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, відомий за ролями у виставах «Театру на Подолі» та у фільмах і серіалах «Кіборги», «І будуть люди», «Кріпосна» та інших.

8 серпня Анастасія Соловйова у соцмережах розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця. За її словами, Темляк застосовував фізичну силу, принижував, контролював, звинувачував у зрадах, а у відповідь на спроби розірвати стосунки – «шантажував самогубством».

Соловйова також зазначила, що змушена була дотримуватися певних «правил», аби уникнути агресії.

Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що «неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити» Анастасії, зокрема штовхати її чи стискати руку до синця. Він також заявив, що готовий понести покарання за свої дії.

Пізніше співачка Manita повідомила, що у 2023 році актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було 15 років. За її словами, він робив відверті пропозиції, зокрема під час її відвідувань «Театру на Подолі». Згодом Темляк вибачився і перед нею.