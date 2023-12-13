Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”

Поліція Києва проводить обшуки в “Київському метрополітені”, “Метробуді” та структурних підрозділах КМДА у середу, 13 грудня.

Про це повідомляє МВС України.

“Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією “Службова недбалість” (ч. 2 ст. 367 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.