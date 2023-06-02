Кримінал

Поліція надала уточнені дані щодо підриву автомобіля під Харковом 

2 Червня 2023 16:44
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Сьогодні близько 13:50 до відділення поліції № 2 Богодухівського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на ґрунтовій дорозі поблизу села Леміщене підірвались цивільні. 

“Встановлено, що між селами Лютівка та Леміщене на польовій дорозі під час руху підірвався автомобіль «ВАЗ». До лікарні в тяжкому стані доставили 35-річного чоловіка, 12-річного хлопця, дівчат 12 та 15 років. На місці підриву залишились тіло 36-річної жінки, яка від отриманих травм загинула”, – йдеться у повідомленні.


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