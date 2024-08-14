Суспільство

Поліція надала охорону доньці Фаріон
14 Серпня 2024 12:54
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поліція, фаріон
Ілюстративне фото / Facebbok

Правоохоронці Львівщини забезпечують охорону Софії Семчишин – доньки загиблої громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна.

«У рамках кримінального провадження щодо доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин застосовані заходи безпеки силами працівників поліції ГУНП у Львівській області. Такі заходи вживаються відповідно до Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», – зазначила Бережна.

Як повідомлялося, ввечері 19 липня у Львові невідомий вистрелив у Ірину Фаріон. Невдовзі вона померла у лікарні.

25 липня ймовірного підозрюваного затримали у Дніпрі. Галицький райсуд Львова заарештував на два місяці без права на заставу 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють в убивстві Ірини Фаріон.


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