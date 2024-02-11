Кримінал

Поліція ідентифікували всіх жертв російського удару по Харкову 9 лютого

11 Лютого 2024 20:19
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харків
Забір біоматеріалу у родичів загиблих у Харкові 9 лютого / Фото Нацполіції

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, наразі готові результати ДНК-досліджень. Фахівці ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі у Харкові 9 лютого.

За словами Болвінова, зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина.

Також підтвердили і те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полум’ям будинку, належать саме подружжю Путятіних та їхнім трьом маленьким дітям.

“Аналіз показав, що всі троє хлопчиків – брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата”, – повідомив Болвінов у соцмережі X.

Нагадаємо, у ніч на суботу російські окупанти атакували БПЛА нафтобазу в Харкові, звідки стався витік палива і пожежа. Знищено 15 домоволодінь, 7 людей загинуло, 57 – постраждало.


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