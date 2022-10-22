Поліцейські доставили 80 продуктових наборів жителям на деокуповані території Харківщини

Селища Цупівка та Чайківка тривалий час знаходились під окупацією росії та потерпали від постійних обстрілів.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

22 жовтня співробітники відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 разом зі зведеним загоном Тернопільської області доставили жителям населених пунктів гуманітарний вантаж.

Поліцейські роздали громадянам 80 продуктових наборів. Також працівники поліції поспілкувалися з громадянами та дізналися про їх потреби.