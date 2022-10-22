Харків

Поліцейські доставили 80 продуктових наборів жителям на деокуповані території Харківщини

22 Жовтня 2022 21:01
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поліція, харків

Селища Цупівка та Чайківка тривалий час знаходились під окупацією росії та потерпали від постійних обстрілів.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

22 жовтня співробітники відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 разом зі зведеним загоном Тернопільської області доставили жителям населених пунктів гуманітарний вантаж.

Поліцейські роздали громадянам 80 продуктових наборів. Також працівники поліції поспілкувалися з громадянами та дізналися про їх потреби.


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