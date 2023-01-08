Покупки на Amazon – насколько это безопасно?

Любой владелец компьютера или смартфона наверняка слышал об Amazon. Мегакорпорация в последние годы становится все сильнее и сильнее, а по ассортименту опережает практически все торговые платформы. От технологий до продуктов питания – предложение маркетплейса не знает границ.

Многие сейчас задаются вопросом, действительно ли покупка на Amazon настолько безопасна, как она рекламируется? Это правильный вопрос, ведь даже здесь мошенники также пытаются использовать разные методы, чтобы обмануть покупателя. На что же обратить внимание и как делать покупки на амазон, чтобы это не обернулось неприятностями?

Amazon – 100-процентная надежность

Сама Amazon имеет безупречную репутацию.

Большинство клиентов платформы считают, что каждый продукт предлагается самой Amazon. Однако это не так – сторонние поставщики также могут продавать через группу. Платформа предоставляется возможность торговать, а взамен получает комиссию за успешную продажу. Кстати, даже как частное лицо вы можете без проблем работать на Амазоне.

Что касается самой покупки, то можно сказать, что Amazon как продавец абсолютно добросовестный и безопасный. Здесь не о чем беспокоиться даже для граждан Украины – все заботы возьмет на себя компания USAinUA. Выше по ссылке вы найдете очень крутой и подробный гайд о шопинге на амазоне для украинцев.

В нем вы найдете ответы на вопросы:

Что такое Amazon и как сэкономить на покупках. Преимущества и недостатки Amazon. Покупки на Amazon с USAinUA. Как создать аккаунт Amazon? Как искать и покупать на Amazon самостоятельно. Как получить купоны Amazon? Как использовать “List”/«Список желаний» Amazon? Как отследить свой заказ на Amazon? Как вернуть товары на Amazon?

Amazon очень быстро поможет покупателю, когда у того возникнут проблемы. Его деньги никуда не денутся, если товар уже оплачен, но еще не доставлен. Служба поддержки может сразу сказать вам, каков его текущий статус. А если что-то пойдет не так, можете вернуть товар в течение 14 дней без замечаний. Просто создайте бланк бесплатного возврата и приклейте его на посылку. После проверки сумма будет возвращена без колебаний.

Будьте особенно внимательны к сторонним поставщикам

Конечно, это предостережение не означает, что теперь все сторонние провайдеры должны находиться под подозрением. Напротив, некоторые из них являются профессиональными продавцами и ничем не уступают сервису Amazon. Но есть и мошенники. Среди прочего, они используют бренд Amazon, который большинство людей считает безопасным и надежным. Поэтому многие не подозревают и следуют их инструкциям.

Как распознать поддельные предложения

К сожалению, абсолютно безопасного способа распознать фейковые предложения не существует. Однако есть некоторые признаки, которые должны вызвать у вас подозрения. Давайте посмотрим на такую сделку по покупке электроскутера Ninebot KickScooter MAX G30D II.

Первое, что бросается в глаза, это то, что скидка составляет около 50 процентов по сравнению с рекомендованной розничной ценой. Это еще не стопроцентное доказательство мошенничества, но оно должно вызвать у вас подозрения. В правой части, под кнопками “купить”, мы видим, какой магазин продает товар: “Yudushop”.

Щелчок по названию показывает нам, что продавец надежен и имеет 94% хороших оценок. Однако быстрый поиск в Интернете по слову “Yudushop” говорит нам, что этот магазин на самом деле продает бижутерию, шкатулки для драгоценностей и тому подобную мелочь. Никаких упоминаний об электронных скутерах на веб-сайте продавца нет. К этому моменту вам должно быть абсолютно ясно, что с этим предложением что-то не так.

Как защитить себя

Если упаковка и доставка осуществляется Amazon, вы автоматически в безопасности. С другой стороны, со сторонними поставщиками вы должны обратить внимание на метод, который они используют для запроса денег. Если используется прямой дебет, то нет причин для беспокойства. Но если продавец запрашивает перевод и хочет оформить сделку за пределами Amazon, вы должны быть начеку – это на 99 процентов мошенничество.