Покупая билеты онлайн на концерт, обязательно обратите на это внимание

Сезон концертов и фестивалей медленно, но верно возобновляется. Если вам хочется снова выйти “в люди” после долгого периода застоя, есть смысл напомнить, что следует учитывать при покупке билетов на концерты в Интернете.

Взглянем на мартовскую афишу. В Интернете есть множество платформ, на которых можно купить билеты на концерт группы Фристайл и группы Дети Фристайла. Важно различать официальных продавцов билетов, сторонних поставщиков и частных.

Здесь это безопасно

Если вы хотите заказать билеты на концерт, фестиваль или другое мероприятие, вам следует сначала заглянуть непосредственно на сайт заведения. Почти все, даже небольшие площадки, продают свои билеты через крупные платформы, такие как kontramarka.ua. Таким образом, театралы/меломаны экономят деньги на билетах, потому что плата при предварительном бронировании обычно ниже.

Кроме того, вы помогаете площадкам, которые также платят меньше комиссий другим платформам, связанным с прямыми продажами.

В принципе, можно со спокойной совестью купить билеты в кассах на месте. Здесь продавцы часто могут проконсультировать вас по выбору места. Еще одно неочевидное преимущество – вы экономите на доставке билета. Хотя в век штрих- и куар-кодов это звучит странновато.

При проведении серьезных мероприятий, вам неизбежно придется прибегать к помощи kontramarka.ua и другим крупным провайдерам. При выборе мест в зале они предоставляют доступ к определенному сегменту билетов раньше, чем оффлайн кассы.

Покупка билетов на концерт онлайн: в каком случае следует быть осторожным

Будьте осторожны при поиске билетов на концерты через Google. Верхние позиции часто являются рекламой, т.е. забронированными позициями. Здесь вы не найдете серьезных продавцов, если только они сами себя не решат разрекламировать.

Многие пользователи сообщают либо о том, что они не получили билетов после заказа, либо о том, что имена на именных билетах не были указаны, что приводит к проблемам с допуском. Обычно билеты на этих биржах также намного дороже обычной цены. Это как покупать у перекупщиков.

Еще одна ловушка при покупке билетов таится в соцсетях. Практически для каждого события на социальной платформе создается как минимум один связанный ивент. Здесь вы можете увидеть, например, кто еще принимает участие в мероприятии и обменяться идеями с другими фанами. Однако функцию обсуждения часто захватывают подозрительные аккаунты, которые предлагают билеты, даже когда их нет – все билеты проданы.

Если вы все же хотите купить билет в частном порядке, убедитесь, что его можно вернуть.

Независимо от того, насколько сильно вы хотите попасть на концерт или фестиваль, избегайте переплаты. В конечном итоге от черного рынка страдают все честные фанаты.