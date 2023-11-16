Суспільство

Погода в Україні погіршиться

16 Листопада 2023 14:27
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У п’ятницю, 17 листопада, в західних, східних і північно-східних областях України очікується невеликий дощ і мокрий сніг, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Удень на заході країни помірні опади. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом у південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу. Вдень 0-5° тепла, у південних областях і на Закарпатті 4-9° тепла, на півдні Одещини до 13°.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві в п’ятницю без істотних опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У суботу, 18 листопада, очікується ускладнення погодних умов. Так, у західних, Вінницькій, уночі й у Житомирській областях очікується помірний сніг, на Прикарпатті та в Карпатах сильний сніг, на дорогах ожеледиця. У південній частині помірний, на Одещині значний дощ.

На решті території без істотних опадів, лише вдень у Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях мокрий сніг і дощ.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у Криму до 13°. У Карпатах уночі та вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південній частині та східних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.


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