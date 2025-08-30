Погода в Україні 31 серпня: спека та грози на Харківщині

В Україні 31 серпня очікується невелика хмарність, без опадів, окрім крайнього заходу, де вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме: на півдні та південному сході 17-22°, на решті території 13-18°, в Карпатах 9-14°. Вдень на півдні та південному сході 29-34°, на решті території 26-31°, у горах 20-25°.

У Харківській області та місті Харків оголошено жовтий рівень небезпечності. Ввечері 30 серпня та вночі 31 серпня очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

На Київщині та у Києві прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° по області, у Києві 16-18°, вдень по області 26-31°, у столиці близько 30°.

Будьте уважними та обережними на дорозі та під час перебування на відкритому повітрі.