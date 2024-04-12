Погода у вихідні буде теплою та дощовою

На вихідні в Україні буде тепло, але в більшості областей литимуть дощі, місцями – з грозами.

Про це повідомили в Sinoptik.ua.

У суботу буде хмарно з проясненнями, в центральних регіонах очікується короткочасний дощ. На півночі та заході країни можливі дощі з грозами. Зазначається, що цей прогноз має потішити алергіків, адже опади знизять концентрацію пилку рослин у повітрі, що позитивно позначиться на їхньому самопочутті.

На півдні країни повітря прогріється до +22…+24 °С (уночі — до +12…+14 °С), у західних і східних областях — до +18…+20 °С (уночі — до +7…+10 °С). На півночі та в центрі очікується +16…+18 °С (уночі — +9…+11 °С).

У неділю в більшості регіонів обійдеться без опадів, лише на заході країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. У південних і західних областях термометри покажуть +22…+24 °С (уночі — +10…+12 °С), на сході, півночі та в центрі очікується близько +18…+21 °С (уночі — +8…+12 °С).

Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди та дощів по всій Україні, крім південних областей. Сильні дощі пройдуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Хмельницькій, Черкаській, Тернопільській і Львівській областях, на Закарпатті — з грозами.

На півдні країни погода на початку тижня буде літньою — стовпчики термометрів тут піднімуться до +23…+25 °С (уночі — до +11 °С). На сході повітря прогріється до +19…+21 °С (уночі — до +10 °С), а в центральних, північних і західних областях буде трохи прохолодніше — +15…+18 °С (уночі — до +10 °С).

Водночас синоптики попереджають, що 13–14 квітня на всій території країни, за винятком Житомирської, Рівненської, Волинської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики закликають не залишати на природі та присадибних ділянках легкозаймисті рідини, не розводити багаття на землі й не підпалювати торішню суху траву.