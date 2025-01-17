Погода наприкінці січня вразить аномальним теплом

Наприкінці січня Україну накриє аномально тепла погода. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря підніметься до весняних і навіть літніх значень, досягнувши +15…+20 градусів.
30 січня на більшості території країни температура може варіюватися від +10 до +15, а на південному заході навіть до +20 градусів. У Києві прогнозується +15 градусів, в той час як на сході країни стовпчики термометрів показуватимуть лише +5…+9 градусів.
Однак, синоптикиня зазначає, що цей прогноз є попереднім і потребує уточнення.
Щодо актуальної погоди, на вихідних опадів не очікується, але буде сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 м/с.
Вночі температура наблизиться до нуля, вдень триматиметься в межах +1…+6 градусів.
У Києві в суботу та неділю очікується вітряно, з поривами до 15-18 м/с, без опадів, а температура вдень коливатиметься між +2 і +4 градусами.
Як кажуть – запам’ятайте цей твіт)) Ось внизу карта прогнозу температури повітря на 30-те січня. Ясно, що прогноз…Posted by Наталка Діденко on Friday, January 17, 2025