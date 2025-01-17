Суспільство

Погода наприкінці січня вразить аномальним теплом
17 Січня 2025 21:57
читать на русском →
Захоплюючий захід сонця у Києві / Фото: sstenemes/Instagram
Захоплюючий захід сонця у Києві / Фото: sstenemes/Instagram

Наприкінці січня Україну накриє аномально тепла погода. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря підніметься до весняних і навіть літніх значень, досягнувши +15…+20 градусів.

30 січня на більшості території країни температура може варіюватися від +10 до +15, а на південному заході навіть до +20 градусів. У Києві прогнозується +15 градусів, в той час як на сході країни стовпчики термометрів показуватимуть лише +5…+9 градусів. 

Однак, синоптикиня зазначає, що цей прогноз є попереднім і потребує уточнення.

Щодо актуальної погоди, на вихідних опадів не очікується, але буде сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 м/с.

Вночі температура наблизиться до нуля, вдень триматиметься в межах +1…+6 градусів.

У Києві в суботу та неділю очікується вітряно, з поривами до 15-18 м/с, без опадів, а температура вдень коливатиметься між +2 і +4 градусами.

Як кажуть – запам’ятайте цей твіт)) Ось внизу карта прогнозу температури повітря на 30-те січня. Ясно, що прогноз…

Posted by Наталка Діденко on Friday, January 17, 2025

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Січня 2025 20:18

Фіцо обурився через візит словацької опозиції до Києва та запрошує Зеленського на нову зустріч
17 Січня 2025 21:37

У застосунку “Дія” тимчасово не працюватимуть деякі послуги
17 Січня 2025 21:03

Екснардеп-зрадник Мураєв знайшовся у Китаї
17 Січня 2025 19:08

Сили оборони взяли у полон охоронця пропагандиста Прилєпіна: СБУ повідомила йому про підозру
17 Січня 2025 17:30

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки