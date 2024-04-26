Суспільство

Погода на вихідних в Україні покращиться

26 Квітня 2024 13:50
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

У західних, Житомирській і Вінницькій областях вночі очікуються невеликі заморозки на поверхні. Також, очікується дощ. У суботу вдень та в неділю без опадів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

27 квітня вночі в більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, подекуди грози, у східних і Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, а також удень в Україні без опадів.

Температура в південно-східній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті територій уночі 5-10°, у західних, Житомирській і Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 15-20° тепла. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 27 квітня − без опадів, вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 27 квітня найвища температура вдень була 29,2° у 2013 р., найнижча вночі -3,2° у 1948 р.

28 квітня у південно-східній частині та східних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та сході країни 8-13°, на Приазов’ї до 16°; вдень 17-22°, у східних областях до 25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці в неділю буде сухо, вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.


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