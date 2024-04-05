Погода на вихідних буде теплою

6-7 квітня в Україні буде тепло. На півночі, центрі та на заході очікуються сильні дощі та пилова буря.

Про це повідомили в Sinoptik.ua.

За даними синоптиків, у суботу на більшій частині території країни буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у всіх областях країни, крім Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької. Сильні зливи очікуються в Київській, Вінницькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях.

Попри дощ, буде тепло. На сході, в центрі та на півночі повітря прогріється до +15…+17 °С (уночі на сході – до +3 °С, на півночі та в центрі – до +5…+7 °С). У західних та південних областях термометри вдень покажуть +16…+19 °С, уночі – +7…+9 °С.

У неділю в західних областях небо проясниться, дощів не очікується. На решті території можливі короткочасні невеликі дощі. Температура вдень на півночі та в центрі становитиме +15…+17 °С (уночі – +7 °С), на півдні, сході та заході країни – +16…+18 °С.

Жителям північно-західних областей синоптики рекомендують у неділю виходити з дому лише у разі нагальної потреби – тут знову очікується пилова буря. Особливо великі неприємності вона може завдати людям, які страждають на алергію і хронічні захворювання бронхолегеневої системи.

Новий квітневий тиждень розпочнеться зі змінної хмарності, опадів не передбачається. У понеділок у більшості регіонів термометри покажуть удень +19…+21 °С (уночі на сході – +6…+8 °С, у центрі та на півночі – +9…+11 °С). У південних регіонах, на Буковині та в Запорізькій області погода на початку тижня буде ще теплішою – до +21…+23 °С (уночі – +10 °С).

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