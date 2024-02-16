Суспільство

Погода на вихідних буде свіжою

16 Лютого 2024 14:27
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погода
Погода на вихідних буде свіжою / Getty Images

В Україні буде свіжа погода на вихідних, 17 та 18 лютого: найтепліше буде у західних областях, а на сході температура опуститься до мінусової температури. 

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко. 

За її словами, на вихідних погода буде свіжою. У ніч на 17 лютого прогнозується -4…+2 °C, на сході: -6…-8 °C. Вдень суботи потепліє до +2…+5 °C. Найхолодніше буде на сході. Там температура коливатиметься від -2…+2 °C. Найтепліше – в західних областях, +7…+12 °C. 

“17 лютого в Україні без опадів, у східних областях та у південній частині навіть буде сонячно”, – повідомила Діденко.


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