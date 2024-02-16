Погода на вихідних буде свіжою

В Україні буде свіжа погода на вихідних, 17 та 18 лютого: найтепліше буде у західних областях, а на сході температура опуститься до мінусової температури.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на вихідних погода буде свіжою. У ніч на 17 лютого прогнозується -4…+2 °C, на сході: -6…-8 °C. Вдень суботи потепліє до +2…+5 °C. Найхолодніше буде на сході. Там температура коливатиметься від -2…+2 °C. Найтепліше – в західних областях, +7…+12 °C.

“17 лютого в Україні без опадів, у східних областях та у південній частині навіть буде сонячно”, – повідомила Діденко.