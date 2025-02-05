Погода 6 лютого: мокрий сніг, ожеледиця та пориви вітру

У четвер, 6 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та рвучкий вітер. Температура коливатиметься від -8 °C до +2 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, суттєвих опадів не прогнозується, проте у західних областях можливий невеликий сніг через атмосферний фронт. Також сніг та мокрий сніг ймовірний у Криму під впливом південно-східного циклону.

Найближчої ночі температура опуститься до -3…-8 °C, вдень буде від -3 °C до +2 °C. Вітер східного напрямку, помірний, на півдні та сході пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві опади малоймовірні, на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі -2…-4 °C, вдень близько 0 °C.