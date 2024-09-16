Суспільство

Погода 17 вересня буде сухою та теплою
16 Вересня 2024 13:19
читать на русском →
погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

17 вересня на більшій частині України буде сухо, лише в Закарпатській, Одеській областях і Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це пише “Інтерфакс-Україна“.

Вітер східний, 7-12 м/с, удень у південно-східній частині, у Харківській і Кіровоградській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у західних областях 9-14°; удень 22-27°, на Закарпатті й Прикарпатті 16-21°.

У Києві у вівторок опадів не очікують, вітер східний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, удень 24-26°.

18 вересня в Україні, крім північних і західних областей, місцями (вдень на півдні повсюдно) короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; удень 20-25°.

У столиці в середу сухо, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 17 вересня найвища температура вдень була 30,9° у 2017 р., найнижча вночі 0,9° у 1888 р.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Вересня 2024 14:58

До кінця року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16
16 Вересня 2024 14:18

Через повені у Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха
16 Вересня 2024 13:25

Комітет Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
16 Вересня 2024 12:22

ДБР завершило розслідування стосовно нардепа Дубінського 
16 Вересня 2024 11:19

Удар по Харкову 15 вересня: госпіталізовано 14 постраждалих, серед них дитина у важкому стані
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
усі думки