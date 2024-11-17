Політика

Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися, – Шольц
17 Листопада 2024 15:14
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переговори, путін, шольц
Олаф Шольц (праворуч) під час телефонної розмови з Путіним / Фото Bundeskanzler Olaf Scholz @Bundeskanzler

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним у п’ятницю не дала жодних ознак зміни поглядів російського президента на війну в Україні, але виступив на захист рішення зателефонувати до Кремля, за яке його критикують, пише Reuters.

Розмовляючи з журналістами в аеропорту Берліна в неділю перед вильотом до Бразилії на саміт G20, Шольц сказав, що дзвінок Путіну був необхідний, щоб розвіяти ілюзії, які той міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

Канцлер додав, що з урахуванням скорого повернення Дональда Трампа на пост президента США було б також недобре, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, а жоден європейський лідер не підтримував би.

За словами Шольца, бесіда з Путіним була «дуже докладною», але водночас стало зрозуміло, що мало що змінилося в поглядах російського президента на війну. «І це погані новини», – сказав він журналістам.

Канцлер Німеччини зателефонував Путіну в п’ятницю вперше з грудня 2022 року. Бесіда тривала близько години. Серед тих, хто критикував Шольца за розмову з російським президентом, був Володимир Зеленський. Президент України вважає, що Шольц «відкрив скриньку Пандори».

«Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні переговори, які нічим не будуть завершуватися», – заявив Зеленський.

За даними Reuters, президент України відмовляв Шольца від розмови з Путіним.


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