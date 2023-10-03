Подоляк заявив, що Україна переоснащує ЗСУ 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна в Україні запустила процес модернізації ЗСУ за стандартами НАТО, армія України матиме експертизу, якій немає рівних у всьому світі.

Про це він сказав “24 Каналу”.

Подоляк також зазначив, що оновлення ЗСУ є незворотним процесом. Українська армія стане конкурентною не лише у Європі, а й у всьому світі.

“У нас буде абсолютно переоснащена армія. Паралельно з цим буде перебудований сектор оборони з боку виробництва. Так, для цього потрібні певні стандарти. Тому важливо побороти корупцію, зокрема в оборонній сфері”, – зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП також наголосив, якщо раніше Україна лише продавала зброю, накопичену ще за радянських часів, то тепер зосередиться на виробництві та інвестиціях у цій сфері.

“Крім нас, у такому обсязі в такій війні ніхто не використовував стільки зброї. Тому в нас буде найбільша експертиза щодо того, яке виробництво найперспективніше”, – резюмував він.