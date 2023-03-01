Подоляк видав базу щодо атак безпілотників на Росію

В Офісі президента України не підтвердили, що безпілотники, які атакували у вівторок низку об’єктів у Росії, належали Україні.

“Україна не завдає ударів по території Росії. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх територій. Це аксіома…”, – написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

“У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури…”, – написав він.

– Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…

– У Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023