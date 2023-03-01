Політика

Подоляк видав базу щодо атак безпілотників на Росію

1 Березня 2023 12:12
59
читать на русском →
бпла, подоляк

В Офісі президента України не підтвердили, що безпілотники, які атакували у вівторок низку об’єктів у Росії, належали Україні.

“Україна не завдає ударів по території Росії. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх територій. Це аксіома…”, – написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

“У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури…”, – написав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2023 13:32
1

Провал зимового терору став п’ятою поразкою Путіна – Кулеба
1 Березня 2023 10:29
114

В Миколаєві інструктор з тактичної підготовки виявився російським агентом
1 Березня 2023 09:54
41

Британська розвідка: Росія запускає “Шахеди” з Брянської області
1 Березня 2023 09:23
49

Внаслідок обстрілу Чугуєва поранення отримали двоє людей, у тому числі дитина
1 Березня 2023 08:59
28

За уточненими даними, вночі сбито 4 “шахеди”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки