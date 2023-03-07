Подоляк підтвердив, що російський літак А-50 був атакований білоруськими партизанами

Радник голови офісу Володимира Зеленського, політолог Михайло Подоляк підтвердив, що атаку російського літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 на білоруському аеродромі під Мінськом було проведено силами “місцевих партизанів”.

“Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами.”, – написав Подоляк у Twitter.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по 🇺🇦 містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023

Сьогодні Лукашенко, звинувачуючи Україну в атаці на російський літак А-50 під Мінськом, назвав Володимира Зеленського “гнидою”.

“Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент”, – заявив білоруський диктатор.