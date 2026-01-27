У Запоріжжі підліток влаштував стрілянину та опинився в лікарні з вогнепальним пораненням

Поліцейські Запоріжжя встановлюють обставини вогнепального поранення неповнолітнього. За попередніми даними, хлопець влаштував стрілянину у дворі будинку та під час цього дістав поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

За попередніми даними, 15-річний хлопець на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря.

Реклама

Реклама

“Після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано”, – розповіли в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини події та походження зброї.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.