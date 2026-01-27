        Події

        У Запоріжжі підліток влаштував стрілянину та опинився в лікарні з вогнепальним пораненням

        Галина Шподарева
        27 Січня 2026 12:51
        Поліція встановлює обставини стрілянини у Запоріжжі / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        Поліцейські Запоріжжя встановлюють обставини вогнепального поранення неповнолітнього. За попередніми даними, хлопець влаштував стрілянину у дворі будинку та під час цього дістав поранення.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

        За попередніми даними, 15-річний хлопець на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря.

        “Після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано”, – розповіли в поліції.

        Поліцейські встановлюють обставини події та походження зброї.

        Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

        Місце стрілянини у Запоріжжі / Фото: ГУНП в Запорізькій області

