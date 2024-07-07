Кримінал

Під Алуштою 14 населених пунктів залишилися без газу через пожежу на газопроводі
7 Липня 2024 11:48

У селі Виноградне під Алуштою 6 липня сталася аварія на магістральному газопроводі. Жителі 14 населених пунктів міського округу залишилися без газу, повідомила представниця окупаційної влади міста Галина Огнєва.

У російському МНС повідомили, що у Виноградному “розгерметизувався підвісний міст газової труби”, унаслідок чого виникло “факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив”. До опівночі пожежу було локалізовано, її площа, за попередніми даними, становила 1500 квадратних метрів.

У коментарі ТАСС Огнєва уточнила, що без газопостачання залишилися близько 1,7 тисячі абонентів. За її словами, йдеться тільки про жителів районів міського округу, а не про саме місто.

Відновлювальні роботи на газопроводі триватимуть від семи до 10 діб, повідомляє влада окупованого півострова.

В комментарии ТАСС Огнева уточнила, что без газоснабжения остались около 1,7 тысячи абонентов. По ее словам, речь идет только о жителях районов городского округа, а не о самом городе.

Восстановительные работы на газопроводе займут от семи до 10 суток, сообщают власти оккупированного полуострова.


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