Під Алуштою 14 населених пунктів залишилися без газу через пожежу на газопроводі

У селі Виноградне під Алуштою 6 липня сталася аварія на магістральному газопроводі. Жителі 14 населених пунктів міського округу залишилися без газу, повідомила представниця окупаційної влади міста Галина Огнєва.

У російському МНС повідомили, що у Виноградному “розгерметизувався підвісний міст газової труби”, унаслідок чого виникло “факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив”. До опівночі пожежу було локалізовано, її площа, за попередніми даними, становила 1500 квадратних метрів.

У коментарі ТАСС Огнєва уточнила, що без газопостачання залишилися близько 1,7 тисячі абонентів. За її словами, йдеться тільки про жителів районів міського округу, а не про саме місто.

Відновлювальні роботи на газопроводі триватимуть від семи до 10 діб, повідомляє влада окупованого півострова.

Жуткие кадры пожара под Алуштой: в районе села Виноградное горел газораспределитель



Для ликвидации задействовали 34 человека и 11 единиц техники.



Лайк — Спасибо службам за их работу! pic.twitter.com/AaSpu2uUMg — Flash Крым | Новости (@Flash_Crimea) July 7, 2024

В комментарии ТАСС Огнева уточнила, что без газоснабжения остались около 1,7 тысячи абонентов. По ее словам, речь идет только о жителях районов городского округа, а не о самом городе.

Восстановительные работы на газопроводе займут от семи до 10 суток, сообщают власти оккупированного полуострова.