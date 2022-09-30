Початок жовтня в Україні буде теплим та дощовим

Дощ очікується вночі 1 жовтня у східних областях України, протягом доби у західних, удень у північних та Вінницькій областях. На решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, узбережжя морів до 17°; вдень 20-25°, на півдні України до 28°, у західних та північних областях 16-21°.

У Києві 1 жовтня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

У неділю, 2 жовтня, в Україні очікуються помірні дощі. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 10-15°, вдень у східних та південних областях 17-22°.

У Києві 2 жовтня можливий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень 12-14°.