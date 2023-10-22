Початок тижня в Україні буде теплим

Вночі 23 жовтня в західних областях України, а вдень у північно-східних і східних областях очікується невеликий дощ, на решті територій в понеділок без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північній частині країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, у західних і північних областях 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У Києві 23 жовтня без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

У вівторок, 24 жовтня, в Україні без суттєвих опадів, лише у східних та північно-східних областях очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у південній частині та південно-західних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві 24 жовтня без суттєвих опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.