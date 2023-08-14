Поблизу румунського курорту стався вибух в морі

У Румунії поблизу курортного селища Костінешті у морі вибухнула міна. Поранених внаслідок вибуху немає.

Про це повідомляє місцеве видання Digi24.

Вибух прогримів о 9 годині ранку біля пірса перед готелем “Форум”. За попередніми даними, вибух стався через морську міну. Поранених внаслідок вибуху немає.

Групи оперативного реагування перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в морі виявили другу міну.

Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів для обстеження дна курортного узбережжя.

Речник військово-морських сил Корнеліу Павел заявив, що знешкодити міну буде складно, бо через дуже сильний вітер “стан моря не дуже хороший”.

“Це важка місія для дайверів. Коли вони прибудуть туди, ми матимемо більше інформації. З початку війни в Україні і до сьогодні наші водолази знешкодили п’ять морських мін у зоні нашої відповідальності”, – зазначив Павел.

Він зазначив, що у ВМС є загін водолазів, спеціалізовані судна та необхідне обладнання для місії знешкодження морських мін.

“Ці міни становлять небезпеку не лише для судноплавства, а й для берегової діяльності”, — сказав речник.