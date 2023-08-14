Суспільство

Поблизу румунського курорту стався вибух в морі

14 Серпня 2023 14:03
читать на русском →
вибух, міна, море, румунія

У Румунії поблизу курортного селища Костінешті у морі вибухнула міна. Поранених внаслідок вибуху немає.

Про це повідомляє місцеве видання Digi24.

Вибух прогримів о 9 годині ранку біля пірса перед готелем “Форум”. За попередніми даними, вибух стався через морську міну. Поранених внаслідок вибуху немає.

Групи оперативного реагування перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в морі виявили другу міну.

Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів для обстеження дна курортного узбережжя.

Речник військово-морських сил Корнеліу Павел заявив, що знешкодити міну буде складно, бо через дуже сильний вітер “стан моря не дуже хороший”.

“Це важка місія для дайверів. Коли вони прибудуть туди, ми матимемо більше інформації. З початку війни в Україні і до сьогодні наші водолази знешкодили п’ять морських мін у зоні нашої відповідальності”, – зазначив Павел.

Він зазначив, що у ВМС є загін водолазів, спеціалізовані судна та необхідне обладнання для місії знешкодження морських мін.

“Ці міни становлять небезпеку не лише для судноплавства, а й для берегової діяльності”, — сказав речник.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Серпня 2023 15:42

Кремль планує мобілізувати на війну в Україні сотні тисяч людей – ГУР
14 Серпня 2023 15:31

Сили оборони уразили одразу три російських танки Т-90М під Бахмутом
14 Серпня 2023 14:39

Харківська міська рада скасовує тендер для будівництва офісного центру у Саржиному яру
14 Серпня 2023 14:16

Андрющенко повідомив про приліт в табір окупантів поблизу Юр’ївки
14 Серпня 2023 13:33

Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років в’язниці
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки