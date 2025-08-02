Поблизу Балаклії горить суха трава: проїзд утруднений через задимленість

Балаклійська міська військова адміністрація повідомила про масштабне загоряння сухої рослинності за межами міста Балаклія, у напрямку селища Савинці. Площа займання становить близько 10 гектарів.

Через пожежу утворилась сильна задимленість, яка ускладнює видимість на проїжджій частині. Водіїв закликають максимально обмежити рух цією ділянкою дороги, адже низька видимість може становити небезпеку та призвести до дорожньо-транспортних пригод.

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У міській адміністрації також звернулися до мешканців із закликом не палити суху траву, листя чи сміття як на приватних ділянках, так і в полях чи на луках.