У другу річницю від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, по всьому світу відбулися акції на підтримку України.
У Празі мітинг “Разом за Україну” пройшов на Староміській площі: на акцію вийшли кілька тисяч людей.
Фото зі Стокгольма. Два роки війни, люди прийшли підтримати Україну.
Кардіфф, Уельс. Велика Британія
Тбілісі, Грузія
Chervona Kalyna 🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/engSI1XqXq— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) February 24, 2024
Мілан, Італія
Афіни, Греція
Алмати, Казахстан
Лондон, Англія