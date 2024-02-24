Суспільство

По всьому світу відбулися акції на підтримку України

24 Лютого 2024 20:43
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У другу річницю від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, по всьому світу відбулися акції на підтримку України.

У Празі мітинг “Разом за Україну” пройшов на Староміській площі: на акцію вийшли кілька тисяч людей.

Фото зі Стокгольма. Два роки війни, люди прийшли підтримати Україну.

Кардіфф, Уельс. Велика Британія

Тбілісі, Грузія

Мілан, Італія

Афіни, Греція

Алмати, Казахстан

Лондон, Англія


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