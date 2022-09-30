Кримінал

По гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя завдано ракетного удару – багато вбитих і поранених

30 Вересня 2022 09:19
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запоріжжя

Вранці у п’ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, є загиблі та постраждалі, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

“Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені”, – написав він у Telegram-каналі.

За словами Старуха, на місці зараз працюють рятувальники, медики, усі служби.

За словами журналістки Марії Авдєєвої, десятки вбитих і поранених. “Коли ви думаєте, що найгірші новини позаду, Росія робить це”, – написала вона у Twitter.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. Зранку – про вибухи в обласному центрі.

UPD. Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених.


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