По гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя завдано ракетного удару – багато вбитих і поранених

Вранці у п’ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, є загиблі та постраждалі, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

“Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені”, – написав він у Telegram-каналі.

За словами Старуха, на місці зараз працюють рятувальники, медики, усі служби.

За словами журналістки Марії Авдєєвої, десятки вбитих і поранених. “Коли ви думаєте, що найгірші новини позаду, Росія робить це”, – написала вона у Twitter.

Bloody terrorists fired rocket at convoy of civilian cars waiting to head from Zaporizhzhia to the temporally occupied territories. Dozens were killed and wounded. When you think the worst news is over, Russia does this. pic.twitter.com/OEwwM4xD60