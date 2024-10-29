По Харкову росіяни вдарили ракетою-гібридом “Грім-Є1”

У Харкові вночі загинули чотири людини після удару ракети “Грім-Е1”, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом “Грім-Є1”. Поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат – 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені”, – повідомив мер.

Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники.

“Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”. Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, – додав Терехов.

Авіаційна ракета “Гром-1” розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30.

Ракета масою 594 кг здатна долати відстань до 120 км та оснащена інерціальною системою наведення, а також супутниковою.

Ракета оснащена ракетним двигуном. Бойова частина уламково-фугасна, вагою 315 кг.