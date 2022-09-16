Кримінал

По будівлі Херсонської ОДА нанесений удар

16 Вересня 2022 12:07
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Будівля, в якій зараз знаходиться окупаційна влада Херсонської області, зазнала у п’ятницю ракетного удару, пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцевого колаборанта Кирила Стремоусова.

“Удар припав прямо в будівлю адміністрації. Подробиці з’ясовуємо”, – сказав Стремоусов.

Представник окупантів Вадим Ільмієв повідомив “Інтерфаксу”, що на місце виїхали машини швидкої допомоги, центр міста оточений.

Судячи з фото та відео очевидців, опублікованих у соцмережах, внаслідок удару є загиблі та поранені, будівля адміністрації частково зруйнована.

Повідомляється, що в будівлі перебувало керівництво, призначене російськими загарбниками.

Наразі Херсонська область перебуває під контролем російських окупантів.


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