По будівлі Херсонської ОДА нанесений удар

Будівля, в якій зараз знаходиться окупаційна влада Херсонської області, зазнала у п’ятницю ракетного удару, пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцевого колаборанта Кирила Стремоусова.

“Удар припав прямо в будівлю адміністрації. Подробиці з’ясовуємо”, – сказав Стремоусов.

Представник окупантів Вадим Ільмієв повідомив “Інтерфаксу”, що на місце виїхали машини швидкої допомоги, центр міста оточений.

Судячи з фото та відео очевидців, опублікованих у соцмережах, внаслідок удару є загиблі та поранені, будівля адміністрації частково зруйнована.

Повідомляється, що в будівлі перебувало керівництво, призначене російськими загарбниками.

Наразі Херсонська область перебуває під контролем російських окупантів.