Ploom vs. традиційні сигарети: що краще для вас?

Шкода для здоров’я від тютюнопаління доведена давно, проте не всі можуть назавжди відмовитись від цієї звички. Саме тому набирають популярності альтернативні способи вживання тютюну. На сьогодні потенційно безпечнішими вважаються пристрої для нагрівання тютюнових сумішей. Що це таке та чи здатне замінити класичне куріння сигарет, розкажемо далі.

Технологія нагрівання тютюну Ploom: що це таке?

У девайсах Ploom використовується система нагрівання стіків HeatFlow, що передбачає наявність у пристрої спеціальної камери для стіків. Нагрівальний елемент встановлений поза межами камерних стінок, тобто сам стік не буде доторкатись до нагрівача. Завдяки цьому пристрій Ploom виробляє тютюновий пар від нагрівання тютюну: суміш просто нагрівається за певної температури, що призводить до продукування ароматного випаровування. При цьому в камері не відбувається:

тління;

горіння.

У процесі споживання не має диму та попелу, тому можна забути про попільничку та догляд за нею. Тепер потрібно тільки своєчасно обслуговувати свій Ploom — заряджати його та чистити.

Переваги Ploom X Advanced

Найголовніше досягнення в технології нагрівання тютюну, що реалізована в Ploom X Advanced, — це, звичайно, відсутність горіння. Завдяки цьому під час користування девайсом не виділяються шкідливі смоли, як у процесі класичного куріння. Це не означає, що нагрів є на 100% безпечним, адже ризики існують завжди і всюди. Проте, крім відсутності спалювання тютюнової суміші, вдалося також знизити загальний вміст 9 токсичних компонентів у парі приблизно на 90-95%.

Крім цього, варто виділити й інші не менш суттєві сторони нагрівання тютюну:

неприємний запах сигарет та горілого тютюну відсутній, що приємно як споживачеві, так і його оточенню;

немає ні диму, ні попелу у процесі споживання пару;

для проведення сеансу не потрібна запальничка та попільничка;

доступні різноманітні смакові комбінації спеціально розроблених тютюнових стіків Sobranie, тому кожне споживання може мати інший смак.

Пристрій Ploom X Advanced до того ж має стильний дизайн. Він зручно поміщається в руці, його форма розроблялась із врахуванням ергономічності. Змінні кольорові панелі дозволяють змінювати колір девайсу, адаптуючи його до свого стилю та індивідуальності.

Пристрій доповнений опцією блокування. Користувач має можливість створити власний пароль, щоб більше ніхто, крім нього, не міг увімкнути Ploom X Advanced. Це надійний захист від дітей та сторонніх осіб.

Девайс потребує мінімального догляду у вигляді чистки камери після кожної використаної упаковки стіків (або принаймні 1 раз на місяць). Це стало можливим через відсутність спалювання — у процесі експлуатації не утворюється кіптява, але лише осад, який з часом (якщо своєчасно не чистити камеру) може підгярати.

Палички для чищення та сам Ploom X Advanced можна придбати в офіційному інтернет-магазині, де також доступні тютюнові стіки в 7 смакових відтінках та аксесуари для гаджета.