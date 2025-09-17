        Економіка

        PlayCity розпочало видачу нових ліцензій у сфері азартних ігор

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 14:36
        Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало прийом та розгляд заявок на отримання ліцензій.

        У відомстві повідомили, що після внесення Кабміном змін до ліцензійних умов у сфері азартних ігор агентство отримало перші звернення від представників ринку.

        PlayCity вже отримало перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:

        • для онлайн-казино;
        • для B2B-виробників софту;
        • для грального обладнання.

        У PlayCity очікують, що видача нових ліцензій забезпечить додаткові надходження до державного бюджету на рівні близько 50 млн грн.


