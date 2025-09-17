PlayCity розпочало видачу нових ліцензій у сфері азартних ігор

Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity розпочало прийом та розгляд заявок на отримання ліцензій.
У відомстві повідомили, що після внесення Кабміном змін до ліцензійних умов у сфері азартних ігор агентство отримало перші звернення від представників ринку.
PlayCity вже отримало перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:
- для онлайн-казино;
- для B2B-виробників софту;
- для грального обладнання.
У PlayCity очікують, що видача нових ліцензій забезпечить додаткові надходження до державного бюджету на рівні близько 50 млн грн.