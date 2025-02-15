Плани щодо миру у 2025 році та заклик створити обʼєднану армію Європи: головне з виступу Зеленського в Мюнхені

14 лютого 2025 року в Німеччині розпочалася 61 Мюнхенська безпекова конференція, на яку зібралися 60 лідерів держав та урядів. Головна тема зустрічі – війна РФ проти України. Володимир Зеленський очолив українську делегацію на цьому заході та виступив із промовою у другий день конференції.

Про це повідомляє Суспільне.

Президент закликав Європу до створення власних Збройних сил, щоб стати незалежною у питаннях безпеки та не залежати від рішень США. Він наголосив, що Україна довела свою здатність стримувати агресію, але для стабільності всього континенту потрібна спільна оборонна стратегія.

Необхідність створення європейської армії

Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі “Ні” у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи.

Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Путін хоче переговорів з Америкою сам на сам, нам цього не потрібно.

Ми вважаємо, що стрижнем будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або умови, які дозволяють нам побудувати інше НАТО, просто тут, в Україні.

Безпека України та роль НАТО

Європі необхідно об’єднатися і почати діяти так, щоб ніхто не міг сказати Європі “Ні”, керувати нею або ставитися до неї, як до перешкод. Це не просто накопичення зброї. Йдеться про робочі місця, технологічне лідерство, економічну силу.

Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, чисельність яких досягне 150 тис. Це більше, ніж національні армії більшості європейських країн. У Росії щотижня відкриваються нові центри комплектування армії. І Путін може собі це дозволити – ціни на нафту все ще досить високі, щоб він міг ігнорувати світ.

Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій. За словами Путіна і Лукашенка, Білорусь зараз має заборонену зброю – ракети середньої дальності і навіть ядерну зброю. Путін явно бачить Білорусь як ще одну російську провінцію. Цього літа Росія планує ввести війська до Білорусі під приводом “навчань”.

Путін не може дати реальних гарантій безпеки. Не лише тому, що він патологічний брехун, а й тому, що Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу.

Моя пропозиція: східний кордон України, східний кордон Білорусі, східний кордон країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас у Європі, тому що це лінія міжнародного права.

Втрати РФ на Курщині

У цій війні на боці України не воюють чужі армії. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів. Понад 610 тисяч отримали поранення. Тільки в Курській битві наші війська знищили майже 20 тисяч російських солдатів.

Ми працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії, від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо.

Нові реалії відносин Європи та США

Кілька днів тому президент Трамп розповів мені про свою розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за цим столом. Це багато про що говорить. Старі часи минули – коли Америка підтримувала Європу просто тому, що завжди це робила.

Але президент Трамп якось сказав: “Важлива не сім’я, в якій ти народився, а та, яку ти створив”. Ми повинні будувати якомога тісніші відносини з Америкою, і – так, нові відносини – але як європейці, а не просто як окремі нації.

Минулого року ми виготовили понад 1,5 мільйона дронів різних типів. Зараз Україна є світовим лідером у боротьбі з безпілотниками.

Готується проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й усього нашого регіону Європи.