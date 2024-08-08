Політика

Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025: Сирський провів розмову із Каволі
8 Серпня 2024 15:30
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війна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Міноборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025. Ретельне планування за підтримки західних партнерів критично необхідне для знекровлення ворога”, – повідомив Сирський у Facebook.

Також генерали обговорили питання посилення української ППО. Як зазначив головком, захист наших міст та критичної інфраструктури – важливий пріоритет.


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