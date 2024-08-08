Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025: Сирський провів розмову із Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025. Ретельне планування за підтримки західних партнерів критично необхідне для знекровлення ворога”, – повідомив Сирський у Facebook.

Також генерали обговорили питання посилення української ППО. Як зазначив головком, захист наших міст та критичної інфраструктури – важливий пріоритет.