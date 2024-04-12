Суспільство

Планова ротація триває попри тиск окупантів, – Генштаб

12 Квітня 2024 17:23
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армія, війна
Ілюстративне фото / Суспільне

Триває планова ротація підрозділів, які з початку широкомасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Про це йдеться у заяві Генштаба ЗСУ.

“Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок”, — зазначили у відомстві.

Водночас у ЗСУ посилюють бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

“Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин”, — пояснили у Генштабі ЗСУ, наголосивши, що цей процес триватиме і далі.


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Планова ротація триває попри тиск окупантів, – Генштаб
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