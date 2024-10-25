План перемоги Зеленського перекреслив всі можливості переговорів – Путін на БРІКС

Представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для РФ.

Про це заявив Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС.

Що саме запропонували кремлівському лідеру, він не сказав.

“Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об’єктів атомної енергетики”.

Путін, за його словами, погодився на пропозицію, але потім президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги. Це, вважає очільник Кремля, перекреслило можливіть переговорів.

На прохання оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною Путін сказав, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.