План Джонсона. Як американські законотворці голосуватимуть за допомогу Україні

Цей тиждень у Капітолії буде насичений на події. Спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив план передачі іноземної допомоги. Він вирішив один законопроєкт, за який проголосував Сенат ще взимку, розділити на чотири. Конгресмени голосуватимуть окремо за кожним напрямком — за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню. Четвертий законопроєкт буде про “інші пріоритети національної безпеки”.

Спікер Палати Майк Джонсон оприлюднив план голосування за іноземну допомогу під час зустрічі зі своїми однопартійцями у понеділок. Як пише Fox News, він був “під тиском щодо фінансування Ізраїлю та України, бо ситуація в обох країнах стає все більш жахливою”.

Деталі своєї пропозиції Джонсон опублікував в Х:

“Цього тижня ми розглянемо окремі законопроєкти зі структурованим та відповідним процесом внесення змін до: фінансування нашого союзника Ізраїлю; підтримки України у війні проти російської агресії; зміцнення наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні; ухвали додаткових заходів для протидії ворогам та зміцнення національної безпеки”.

Спікер обіцяє, що голосування відбудуться до кінця тижня. Самі тексти законопроєктів з’являться у вівторок, у конгресменів буде 72 години на їх розгляд. А потім має відбутися голосування. Сума витрат — приблизно така ж, як і в документі Сенату.

Четвертий законопроєкт про “інші пріоритети національної безпеки” може включати заборону на ТікТок, Закон про REPO, який може дозволити використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні. Про це пише Fox News, покликаючись на двох законотворців, які були на зустрічі зі спікером. Також у четвертому законопроєкті може з’явитися пункт про те, що частину іноземної гуманітарної допомоги оформлять у вигляді позики, та про нові санкції для Ірану.

За інформацією The Hill, Джонсон наполягає на перевагах такого підходу, бо пропонує законотворцям “унікальну перевагу”. Мовляв, ті зможуть обирати, що ж вони підтримають. І поки невідомо, у якому вигляді проголосоване у Палаті представників надійде до Сенату — це буде чотири законопроєкти, єдиний пакет чи застосують якісь комбінації.

Такі пропозиції Джонсона викликали неоднозначну реакцію, як у республіканців, так і у демократів. Як пише The Hill, ця стратегія не сподобалася деяким консервативним однопартійцям спікера. Йдеться про тих, які увесь час хочуть поєднати допомогу Україні та безпеку кордону США з Мексикою. Бо про останнє і в сенатській пропозиції, у варіанті Джонсона не йдеться.

“Багато консерваторів дуже засмучені тим, як це відбувається. Він буквально порушив свою обіцянку”, — висловила свою позицію конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка вже не перший тиждень погрожує спікеру вотумом недовіри.

Поки незрозуміла реакція демократів на пропозицію Майка Джонсона. Деякі чекають на тексти законопроєктів, щоб їх вивчити. Та попередньо вони лобіювали документ, який проголосували у Сенаті і вартість якого становить 95 млрд доларів.

“Україна на апараті життєзабезпечення, і тут ніби готуються висмикнути вилку. Висмикнути її навіть не з силою. Вони спотикаються об вилку. Це навіть не обов’язково навмисно, це просто нерозуміння серйозності ситуації та важливості часу”, — відреагував на пропозиції спікера демократ Адам Сміт, який налаштований дуже скептично щодо пропозиції Джонсона.

Є у Конгресі і лист з вимогою проголосувати законопроєкт верхньої палати. Він з’явився у понеділок за підписом 90 демократів Палати представників та республіканця Джо Вілсона.

Як повідомляє Axios, і Білий дім проти окремих законопроєктів Джонсона. Ще у лютому на такі ідеї президент США реагував погрозами накласти вето на окремий ізраїльський документ.

У понеділок, ще до оприлюднення спікером деталей, прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр озвучила позицію адміністрації та заявила:

“Окремий законопроєкт насправді не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні. Він фактично затримає … необхідну допомогу”.

У Білому домі теж закликають конгресменів голосувати за законопроєкт Сенату.

Очевидно, що тепер затягнути голосування українського питання можуть вже у верхній палаті Конгресу. А «республіканці та демократи поміняються місцями» — говорить кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

“І фактично це знову пустить по колу ці закони. І навіть якщо підтримає Палата представників якийсь компромісний законопроєкт, не факт, що його знову схвалять у Сенаті, тому що там більшість — за демократами. І там також є окремі свої позиції в сенаторів і своє бачення. А навіть якщо підтримає Сенат, то теж не на сто відсотків, що підтримає Байден”, — пояснює експерт.