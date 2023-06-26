Північною Кореєю прокотилася хвиля антиамериканських парадів

Влада Північної Кореї провела багатотисячні паради проти США.

Державне інформагентство ЦТАК повідомило, що у столичних мітингах, присвячених річниці початку Корейської війни, взяли участь “близько 120 тисяч робітників та студентів”. Вони присягалися влаштувати “війну помсти”, щоб “знищити США”, і тримали плакати “США знаходяться на відстані нашого пострілу”.

Раніше BBC вдалося таємно поговорити із трьома жителями Північної Кореї. Усі вони повідомили про нестачу продовольства та про випадки смерті від голоду. Один з них розповів, що чув про людей, які вчинили самогубство вдома або пішли вмирати в гори, бо більше не могли заробляти на життя. Про “продовольчу кризу” згадував і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

КНДР закрила свої кордони з першими повідомленнями про коронавірус у 2020 році та припинила імпорт зерна, добрив та техніки з Китаю. Кордон зміцнили парканом і, як повідомляється, наказали прикордонникам стріляти в кожного, хто спробує його перетнути. Це унеможливило контрабандне ввезення їжі для її продажу на неофіційних ринках, куди ходять більшість північнокорейців.

При цьому КНДР регулярно проводить випробування зброї. У 2022 році влада країни провела 63 випробування, оцінна вартість яких перевищує 500 мільйонів доларів. Це більше, ніж необхідно для поповнення щорічного дефіциту зерна у Північній Кореї.