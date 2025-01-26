Північна Корея провела нове випробування стратегічної крилатої ракети

Північна Корея 25 січня у провела нові випробування крилатої ракети великої дальності для підводних човнів Pulhwasal-3-31. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

Запуск відбувся на випробувальному полігоні ракетного управління Північної Кореї у суботу, 25 січня.

Військові Південної Кореї підтвердили ракетний пуск, зазначивши, що ракети були запущені з внутрішньої території країни в напрямку Жовтого моря приблизно о 16:00 того ж дня. Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять детальний аналіз характеристик ракети.

Випробування ракети Pulhwasal-3-31 / Фото: KNCA

Перше випробування ракети Pulhwasal-3-31 відбулося 24 січня 2024 року з наземної пускової установки. 28 лютого того ж року відбувся її запуск з підводного човна.

Згідно з даними Генштабу Південної Кореї, Pulhwasal-3-31 є адаптованим варіантом ракети з родини Hwasal, перший зразок якої був представлений на параді 14 січня 2021 року.