Північна Корея перекинула на Курщину додаткові війська, – розвідка

Північна Корея розгорнула додаткові війська в Росії, повідомили в четвер південнокорейські ЗМІ з посиланням на розвідувальне відомство країни. Масштаб контингенту не уточнюється.

Про це пише Reuters.

За повідомленнями, додаткові війська були відправлені до місць бойових дій в Курській області Росії.

“Пресслужба Національної розвідувальної служби (НРС) не відповіла на телефонні дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію”, – повідомляє Reuters.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея перекинула понад 11 000 військових до Росії для участі у війні в Україні. Україна і західні експерти стверджують, що російські війська також використовують північнокорейську зброю.

Північна Корея офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні в Україні.