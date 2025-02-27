Суспільство

Північна Корея перекинула на Курщину додаткові війська, – розвідка
27 Лютого 2025 08:15
читать на русском →
Північнокорейський солдат в Курській області / Скриншот відео Zelenskiy Official / Telegram
Північнокорейський солдат в Курській області / Скриншот відео Zelenskiy Official / Telegram

Північна Корея розгорнула додаткові війська в Росії, повідомили в четвер південнокорейські ЗМІ з посиланням на розвідувальне відомство країни. Масштаб контингенту не уточнюється.

Про це пише Reuters.

За повідомленнями, додаткові війська були відправлені до місць бойових дій в Курській області Росії.

“Пресслужба Національної розвідувальної служби (НРС) не відповіла на телефонні дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію”, – повідомляє Reuters.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея перекинула понад 11 000 військових до Росії для участі у війні в Україні. Україна і західні експерти стверджують, що російські війська також використовують північнокорейську зброю.

Північна Корея офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Лютого 2025 08:52

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 атаки окупантів: яка ситуація на інших ділянках фронту
27 Лютого 2025 10:07

На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування військ: Сирський назвав причину
27 Лютого 2025 09:48

Росія запустила по Україні 166 БпЛА: є наслідки в трьох областях
27 Лютого 2025 09:27

Віслюки, верблюди, коні: DeepState проаналізував зміни в логістиці окупантів в районі Покровська
27 Лютого 2025 08:27

Генштаб повідомив про знешкодження 1150 окупантів та низки техніки: втрати РФ за добу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки